Eboli Luigi Esposito ucciso e dato alle fiamme Era giornalista sportivo e dirigente Arpac

Da quotidiano.net 19 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Il corpo di un uomo è stato trovato carbonizzato questa mattina in un terreno agricolo vicino alla Strada Statale 7 bis e via Contrada Bivio Cioffi, nel comune di Eboli. Si tratta di un 53enne, noto come giornalista sportivo e dirigente di un'agenzia ambientale. La polizia ha avviato le indagini per chiarire le cause del decesso e l'origine del rogo. Non sono stati comunicati altri dettagli al momento.

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Napoli, 19 luglio 2026 - È del 53enne Luigi Esposito il cadavere carbonizzato ritrovato questa mattina nel comune di Eboli (Salerno ), precisamente in un terreno agricolo in prossimità della Strada Statale 7 bis e di via Contrada Bivio Cioffi. Sul posto sono intervenuti dapprima i vigili del fuoco, che hanno provveduto a domare l'incendio e hanno rinvenuto il cadavere. Successivamente, prima dell'alba, sono sopraggiunti i carabinieri del Norm della compagnia di Eboli, personale della Sezione investigazioni scientifiche (Sis) dei carabinieri di Salerno, il medico legale e il sostituto procuratore di turno presso la procura guidata dal procuratore Raffaele Cantone. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

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