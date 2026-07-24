In cinque mesi, un ex impiegato ha effettuato oltre 800 accessi alla banca dati dell’Inps, accumulando circa 66 ore di consultazioni. Secondo la sua difesa, le visite erano motivate da curiosità e i dati non sono stati usati né divulgati. La procura ha deciso di farlo risarcire l’istituto, ritenendo che l’accesso non autorizzato costituisca una violazione delle norme sulla privacy e sulla gestione dei dati.

Oltre 800 accessi in cinque mesi. Grossomodo 66 ore sottratte al lavoro per consultare la banca dati dell’Inps, istituto del quale era dipendente, "per curiosità", secondo la difesa, e senza che i dati acquisiti venissero in alcun modo utilizzati. Una spiegazione, quella della curiosità, che per i giudici della sezione giurisdizionale non esclude il dolo e il danno provocato all’ente. Un danno quantificato in circa 1.500 euro che l’ex impiegato ora è chiamato a risarcire per le "sbirciate" alla banca dati, fatte senza una ragione lavorativa e durante l’orario in cui avrebbe dovuto ricoprire il suo ruolo di addetto alla sala videoconferenze. Un incarico, è emerso dal procedimento, che non avrebbe potuto in alcun modo giustificare l’utilizzo degli archivi digitali. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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© Lanazione.it - Oltre 800 accessi alle banche dati. L’ex impiegato dovrà risarcire l’Inps

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