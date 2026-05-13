Vip spiati con accessi abusivi alle banche dati Decine di arresti

Da tv2000.it 13 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

La Procura di Napoli ha scoperto un traffico illecito di dati personali, con decine di arresti di agenti e dipendenti pubblici coinvolti. Le indagini hanno rivelato come alcuni funzionari abbiano fornito accessi abusivi alle banche dati di enti come l’Agenzia delle Entrate, l’Inps e Poste, permettendo di ottenere informazioni su personaggi pubblici come cantanti, attori e calciatori. Il mercato nero di questi dati è stato smascherato durante le indagini.

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La Procura di Napoli ha scoperto un mercato nero di informazioni su cantanti, attori e calciatori messo in piedi da agenti infedeli con la complicità di dipendenti dell’Agenzia delle Entrate, Inps e Poste. Si contano in tutto 30 indagati e una decina di arresti. Servizio di Francesco Durante RETE BLU S.p.a - Sede Legale Roma (RM) Via Aurelia 796 – CAP 00165 Roma Capitale sociale Euro 6.980.000,00 i.v C.F. e Numero d’iscrizione del Registro delle Imprese di ROMA 03922811009 .🔗 Leggi su Tv2000.it

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