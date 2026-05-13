Vip spiati con accessi abusivi alle banche dati Decine di arresti

La Procura di Napoli ha scoperto un traffico illecito di dati personali, con decine di arresti di agenti e dipendenti pubblici coinvolti. Le indagini hanno rivelato come alcuni funzionari abbiano fornito accessi abusivi alle banche dati di enti come l’Agenzia delle Entrate, l’Inps e Poste, permettendo di ottenere informazioni su personaggi pubblici come cantanti, attori e calciatori. Il mercato nero di questi dati è stato smascherato durante le indagini.

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