Accessi non autorizzati alle banche dati da agenti infedeli Gratteri | C’era un tariffario

Una vasta operazione della Polizia di Stato ha portato alla scoperta di un'organizzazione criminale coinvolta nella vendita di informazioni riservate provenienti da banche dati nazionali. Secondo le indagini, alcuni agenti infedeli avevano accesso non autorizzato ai sistemi, e si trovava anche un tariffario per la cessione di dati illeciti. Le autorità hanno sequestrato dispositivi e documenti collegati alle attività illecite.

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