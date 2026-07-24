Oltre 6mila DSGA sotto pressione | la Corte dei Conti allarga le maglie della responsabilità Sorrentino ANIEF | Revisione complessiva della governance scolastica INTERVISTA
La Corte dei Conti ha stabilito un nuovo limite per oltre 6.000 DSGA, ampliando le responsabilità e le competenze assegnate a questa figura. La decisione definisce un perimetro più ampio per i loro doveri, coinvolgendo una maggiore articolazione delle funzioni. La questione ha spinto l’associazione sindacale a chiedere una revisione generale della gestione scolastica, senza tuttavia entrare nel merito delle proposte.
Oltre 6.000 DSGA potrebbero vedersi riconosciute nuove competenze e una diversa articolazione delle responsabilità. La Corte dei Conti ha tracciato un perimetro preciso che amplia i doveri del DSGA, spingendo ANIEF a chiedere una revisione complessiva della governance scolastica. L'articolo. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
Oltre 6mila DSGA sotto pressione, la Corte dei Conti allarga le maglie della responsabilità
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