Oltre 6mila DSGA sotto pressione | la Corte dei Conti allarga le maglie della responsabilità Sorrentino ANIEF | Revisione complessiva della governance scolastica INTERVISTA

Notizia in breve

La Corte dei Conti ha stabilito un nuovo limite per oltre 6.000 DSGA, ampliando le responsabilità e le competenze assegnate a questa figura. La decisione definisce un perimetro più ampio per i loro doveri, coinvolgendo una maggiore articolazione delle funzioni. La questione ha spinto l’associazione sindacale a chiedere una revisione generale della gestione scolastica, senza tuttavia entrare nel merito delle proposte.