Metrò lilla altri ostacoli sui binari Serve il parere della Corte dei Conti E a giugno nuova revisione prezzi

Da ilgiorno.it 19 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il prolungamento della metropolitana M5 fino a Monza ha ricevuto il via libera del ministero dell’Economia, con l'inserimento di 576 milioni di euro nel decreto per coprire gli extracosti. Tuttavia, i lavori sui binari incontrano ancora problemi, con altri ostacoli emersi di recente che richiedono il parere della Corte dei Conti. A giugno è prevista una nuova revisione dei prezzi, mentre le opere proseguono non senza difficoltà.

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La firma del ministero dell’Economia c’è. I 576 milioni di euro necessari a coprire gli extracosti del prolungamento della metropolitana M5 fino a Monza sono stati inseriti nel decreto atteso da mesi. Eppure, per l’associazione Hq Monza, la partita è tutt’altro che chiusa. Anzi, il rischio è che il progetto possa impantanarsi ancora una volta nelle maglie della burocrazia italiana. Il via libera della Conferenza Stato-Regioni, previsto giovedì, viene dato per certo. Ma non basterà. Dopo quel passaggio, infatti, servirà anche il parere della Corte dei Conti prima dell’emanazione del decreto. Ed è qui che gli esperti di mobilità dell’associazione monzese vedono addensarsi nuove nubi. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

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