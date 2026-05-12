CTP Procura della Corte dei Conti cita in giudizio de Magistris Pepe | Si faccia piena luce sulle responsabilità di chi ha mal governato la città

La Procura regionale della Corte dei Conti della Campania ha citato in giudizio il sindaco di una città del Sud Italia. La citazione riguarda presunte irregolarità nella gestione finanziaria dell’amministrazione comunale e si inserisce in un procedimento avviato dalla procura contabile. Un rappresentante dell’opposizione ha chiesto che siano chiarite tutte le eventuali responsabilità di chi ha amministrato la città negli ultimi anni.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui

Tempo di lettura: 2 minuti La Procura regionale della Corte dei Conti della Campania ha citato in giudizio l’ex sindaco della Città Metropolitana di Napoli, Luigi de Magistris, per la vicenda della ricapitalizzazione della CTP, l’azienda del trasporto provinciale, deliberata nel 2019 e conclusasi con il fallimento della società nel 2022. “Quello che oggi la Procura della Corte dei Conti formalizza in un atto giudiziario era già scritto nei fatti – ha dichiarato Massimo Pepe, Presidente della Commissione Urbanistica del Comune di Napoli – una ricapitalizzazione decisa con leggerezza, se non con colpevole superficialità, su un’azienda che versava in condizioni già allora precarie, e che tre anni dopo è collassata lasciando lavoratori, utenti e la collettività a pagarne le conseguenze.🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - CTP, Procura della Corte dei Conti cita in giudizio de Magistris. Pepe: “Si faccia piena luce sulle responsabilità di chi ha mal governato la città” ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Corte dei conti, de Magistris in giudizio si difende: "Ho salvato Ctp, dovevo agire"Luigi de Magistris rivendica la correttezza del proprio operato dopo quanto emerso dalla conferenza stampa della procura regionale della corte dei... Ctp, de Magistris su citazione a giudizio Corte dei conti: “Certo correttezza del mio operato”Tempo di lettura: 2 minutiLuigi de Magistris commenta quanto è emerso dalla conferenza stampa della Procura regionale della Corte dei conti della... Argomenti più discussi: 'Danno erariale da 23 milioni', Corte dei conti cita in giudizio de Magistris; Wsj, Iran parla per la prima volta di Khamenei, 'lesioni a rotula e schiena'; Onere della prova notifica: busta vuota? Paga il contribuente; Rottamazione Fiscale: Causa Inammissibile per Carenza di Interesse. Crack Ctp, la Corte dei Conti cita in giudizio de Magistris: contestato un danno da 23 milioniIl naufragio della Ctp, l'azienda di trasporto pubblico della Città Metropolitana di Napoli fallita nel 2022, approda nelle aule della magistratura contabile ... cronachedellacampania.it