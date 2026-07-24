Oltre un miliardo e 178 milioni di euro sono stati assegnati all’agricoltura pugliese, con un focus particolare a Taranto. La somma è destinata a finanziare progetti di sviluppo e innovazione nel settore agricolo. La distribuzione delle risorse è stata annunciata durante un evento locale, con l’obiettivo di migliorare le attività agricole e promuovere nuove opportunità per le imprese della regione.

Tarantini Time Quotidiano Oltre un miliardo e 178 milioni di euro destinati a sostenere lo sviluppo e l’innovazione delle imprese agricole pugliesi. È questo il valore delle risorse messe a disposizione dalla Regione Puglia attraverso i bandi del Complemento per lo Sviluppo Rurale (CSR) 2023-2027, al centro dell’incontro “Coltiviamo l’Innovazione”, organizzato dalla società di consulenza FacciamoFiliera nella sede operativa del Consorzio Global Fresh Fruit, lungo la Statale Appia tra Taranto e Massafra. L’iniziativa ha riunito istituzioni, professionisti, imprese e operatori del settore agroalimentare per approfondire le opportunità offerte dai nuovi bandi regionali, con particolare attenzione agli strumenti finanziari, all’innovazione tecnologica, alla gestione del rischio, alle agevolazioni fiscali e all’agricoltura di precisione. 🔗 Leggi su Tarantinitime.it

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© Tarantinitime.it - Oltre 1,1 miliardi per l’agricoltura pugliese: focus a Taranto sulle opportunità del nuovo CSR

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