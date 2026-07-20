Agricoltura e innovazione a Taranto un incontro sulle opportunità del CSR Puglia 2023-2027

Tarantini Time Quotidiano Le opportunità offerte dal Complemento per lo Sviluppo Rurale (CSR) della Regione Puglia 2023-2027 saranno al centro dell’incontro “Coltiviamo l’Innovazione”, in programma giovedì 23 luglio alle ore 18 nella sede operativa del Consorzio Global Fresh Fruit, lungo la Strada Statale 7 Appia tra Taranto e Massafra. L’iniziativa, promossa da FacciamoFiliera, punta a fare il punto sulle risorse messe a disposizione delle imprese agricole attraverso la nuova programmazione regionale, che dispone di oltre 1 miliardo e 178 milioni di euro destinati a sostenere investimenti in innovazione, sostenibilità, competitività delle filiere e sviluppo delle aree rurali. 🔗 Leggi su Tarantinitime.it

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