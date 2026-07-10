Agricoltura Mastella jr | Bene la rimodulazione del Csr oltre 65 milioni a sostegno del settore
Il consigliere regionale Pellegrino Mastella ha commentato positivamente la proposta di modifica del Csr, trasmessa al Ministero dell’Agricoltura. Secondo lui, la rimodulazione prevede oltre 65 milioni di euro destinati a sostenere il settore agricolo. La proposta riguarda la revisione delle risorse, con l’obiettivo di favorire interventi a favore delle imprese agricole. Nessun dettaglio sulle modalità di distribuzione o sui criteri di assegnazione delle risorse.
Così il consigliere regionale Pellegrino Mastella (Casa Riformista – Italia Viva – Noi di Centro) commenta la proposta di modifica del Csr trasmessa al Ministero dell’Agricoltura. “Particolarmente significativa – sottolinea Mastella – è l’attenzione riservata alle aree interne, che rappresentano una priorità strategica non solo per l’agricoltura ma per l’intero equilibrio sociale ed economico della Campania. Garantire continuità al sostegno al reddito per circa ventimila aziende che operano in contesti difficili, spesso caratterizzati da vincoli naturali, significa difendere il presidio del territorio e contrastare concretamente il rischio di spopolamento”. 🔗 Leggi su Fremondoweb.com
Notizie e thread social correlati
Leggi anche: Agricoltura, risorse per 65 milioni: Mastella plaude la Serluca
Basile nel primo Quartiere: "Oltre 65 milioni di euro per interventi pianificati per il rilancio del territorio"Nel primo Quartiere sono stati annunciati oltre 65 milioni di euro destinati a interventi mirati a migliorare la zona.