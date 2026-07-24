Olise si intrufola in una partitella

Da sportmediaset.mediaset.it 24 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Durante una partitella amatoriale, un calciatore noto si è unito senza preavviso al gioco, senza alcuna comunicazione precedente. È entrato in campo con disinvoltura, mescolandosi agli altri giocatori come se fosse uno di loro. Nessuna richiesta ufficiale o autorizzazione, semplicemente si è inserito nel gruppo e ha iniziato a giocare. La presenza è stata notata dai partecipanti solo dopo qualche minuto, quando hanno riconosciuto il suo stile di gioco.

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Lo stile prima di tutto, ma che sorpresa per questo gruppo di amici che si è trovato Olise a giocare con nonchalance insieme a loro. 🔗 Leggi su Sportmediaset.mediaset.it

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