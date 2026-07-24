Olise si intrufola in una partitella
Durante una partitella amatoriale, un calciatore noto si è unito senza preavviso al gioco, senza alcuna comunicazione precedente. È entrato in campo con disinvoltura, mescolandosi agli altri giocatori come se fosse uno di loro. Nessuna richiesta ufficiale o autorizzazione, semplicemente si è inserito nel gruppo e ha iniziato a giocare. La presenza è stata notata dai partecipanti solo dopo qualche minuto, quando hanno riconosciuto il suo stile di gioco.
Lo stile prima di tutto, ma che sorpresa per questo gruppo di amici che si è trovato Olise a giocare con nonchalance insieme a loro. 🔗 Leggi su Sportmediaset.mediaset.it
Michael Olise Is On ANOTHER LEVEL
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