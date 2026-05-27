Si intrufola in una villetta all’alba e porta via il bucato steso in giardino | ladro incastrato dalle telecamere

Da ilfattoquotidiano.it 27 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Un uomo è stato ripreso dalle telecamere di sorveglianza mentre si introduceva in una villetta di Montebelluna all’alba, rubando il bucato steso in giardino. Le immagini mostrano l’individuo entrare nel cortile e prelevare alcuni capi di abbigliamento, poi fuggire con il bottino. Il video ha suscitato discussioni sui social network, nonostante non siano stati segnalati danni o altri furti. Le forze dell’ordine stanno indagando per identificare il responsabile.

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Un furto insolito, ma che ha fatto discutere molto sui social, è avvenuto a Montebelluna, in provincia di Treviso, dove un uomo è stato ripreso dalle telecamere di sorveglianza mentre entrava nel cortile di una villetta per portare via alcuni vestiti stesi ad asciugare. Secondo quanto riportato da Il Messaggero, il fatto è avvenuto nelle prime ore del mattino in via Tronconi, non lontano dal centro cittadino. Le immagini registrate mostrano il presunto ladro mentre si muove all’interno della proprietà e sceglie con attenzione quali capi prendere dallo stendino prima di allontanarsi. A pubblicare il video sui social è stata la proprietaria della casa, che ha raccontato il proprio disappunto dopo il furto: “Non essere nemmeno più liberi di stendere il bucato dentro il proprio giardino. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

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