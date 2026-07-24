Ogni giorno 6,3 milioni di italiani ascoltano con fedeltà RTL 102.5

MILANO – , che da oltre 15 anni mantiene la leadership assoluta negli ascolti. RTL 102.5 ha una copertura totale 24 ore su 24, 365 giorni l’anno. I dati sono confermati da Audiradio nella rilevazione del secondo trimestre 2026. L’intero Gruppo, con RTL 102.5, Radio Zeta e Radiofreccia, viene ascoltato da oltre 9 milioni di italiani: dati reali. Oltre a RTL 102.5, seguita da 6,3 milioni tutti i giorni, Radio Zeta è ascoltata da 1,2 milioni persone ogni giorno e Radiofreccia da 1,6milioni. “Oggi diversi milioni di ascoltatori della radio non vengono conteggiati nella rilevazione degli ascolti perché siamo bombardati, ogni giorno, dai call center e si risponde sempre meno alle loro telefonate. 🔗 Leggi su Lopinionista.it

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