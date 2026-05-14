Rtl 102.5 si conferma la radio più ascoltata in Italia con circa 6,5 milioni di ascoltatori ogni giorno. La sua presenza si riscontra anche nel segmento del quarto d’ora, dove mantiene posizioni di rilievo. La rilevazione Audiradio indica che, anche nel 2026, la stazione continua a detenere il primo posto tra le emittenti radiofoniche più seguite nel Paese. Questi dati dimostrano una stabilità nell’ascolto, consolidando la posizione della radio nel panorama nazionale.

Rtl 102.5, anche nel 2026, è la radio più ascoltata d’Italia. Secondo la rilevazione Audiradio, Rtl 102.5 è ascoltata ogni giorno da 6.5 milioni di italiani, Radio Zeta è seguita da oltre 1.110 milioni di persone e Radiofreccia da 1.3 milioni. L'intero Gruppo, con RTL 102.5, Radio Zeta e Radiofreccia, supera i 9 milioni di italiani all'ascolto. RTL 102.5 è fra le prime radio anche nella rilevazione del quarto d’ora, con 508 mila ascoltatori. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Rtl 102.5 è la radio più ascoltata con 6,5 milioni di italiani ogni giorno. Sul podio anche nel quarto d'ora

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