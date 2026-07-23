RTL 102.5 è la radio più ascoltata dagli italiani ogni giorno con 6,3 milioni di ascoltatori

RTL 102.5 è la radio più ascoltata in Italia, con 6,3 milioni di ascoltatori quotidiani. Ogni giorno, questa emittente raggiunge il pubblico senza interruzioni, 24 ore su 24, tutto l’anno. Da più di 15 anni, mantiene la prima posizione negli ascolti nazionali. La copertura è totale, senza pause o interruzioni, garantendo una presenza costante sul mercato radiofonico italiano.

Ogni giorno 6,3 milioni di italiani ascoltano con fedeltà RTL 102.5, che da oltre 15 anni mantiene la leadership assoluta negli ascolti. RTL 102.5 ha una copertura totale 24 ore su 24, 365 giorni l'anno. I dati sono confermati da Audiradio nella rilevazione del secondo trimestre 2026. L'intero Gruppo, con RTL 102.5, Radio Zeta e Radiofreccia, viene ascoltato da oltre 9 milioni di italiani: dati reali. Oltre a RTL102.5, seguita da 6,3 milioni tutti i giorni, Radio Zeta è ascoltata da 1,2 milioni persone ogni giorno e Radiofreccia da 1,6milioni. LORENZO SURACI (PRESIDENTE DEL GRUPPO RTL 102.5) “Oggi diversi milioni di ascoltatori della radio non vengono conteggiati nella rilevazione degli ascolti perché siamo bombardati, ogni giorno, dai call center e si risponde sempre meno alle loro telefonate. 🔗 Leggi su Iltempo.it

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