Oggi alle 21 si terrà un presidio organizzato dall’associazione Faenza Multietnica per chiedere verità e giustizia in relazione a Abderrahim Fakir, in solidarietà con la famiglia. Nello stesso momento, è previsto un presidio della destra politica. La manifestazione si svolge in un’area pubblica e coinvolge cittadini e attivisti. Entrambi gli appuntamenti sono stati annunciati sui canali social degli organizzatori. Nessuna interazione tra i due eventi è stata comunicata.

È previsto per oggi alle 21 il presidio organizzato dall’associazione Faenza Multietnica per chiedere " verità e giustizia per Abderrahim Fakir " e in solidarietà alla famiglia. Il presidio si terrà in piazza del Popolo, si concentrerà in un’ora di interventi e gli organizzatori hanno poi previsto un’azione simbolica con candele oltre a un minuto di silenzio in ricordo di Fakir e di tutte le vittime di razzismo. "Secondo il Sesto Libro Bianco di Lunaria, tra il 2021 e il 2023 sono stati registrati 1.125 casi di razzismo ordinario – ha scritto l’associazione sui propri canali social –. L’Ecri denuncia la profilazione razziale sistematica delle forze dell’ordine contro rom e persone di origine africana. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Oggi una manifestazione per Fakir. Alla stessa ora presidio della destra

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