Ci sono stati disordini alla manifestazione per Abderrahim Fakir a Bologna

Da ilpost.it 21 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Durante una manifestazione a Bologna, convocata dal sindaco, un gruppo di partecipanti si è scontrato con la polizia. La maggior parte del corteo si è svolta senza incidenti, ma alcuni partecipanti hanno avuto un confronto con le forze dell’ordine. Non sono stati segnalati feriti o arresti. La protesta era in ricordo di Abderrahim Fakir.

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Un gruppo di partecipanti al corteo convocato dal sindaco Matteo Lepore, in gran parte pacifico, si è scontrato con la polizia A Bologna ci sono stati scontri tra la polizia e un gruppo di manifestanti durante e dopo la manifestazione organizzata per Abderrahim Fakir, l’uomo 42enne di origini marocchine morto mentre due agenti di polizia lo stavano immobilizzando a terra. Alcuni manifestanti hanno lanciato bottiglie e bombe carta contro la polizia, che ha risposto con idranti e fumogeni; sono state incendiate due automobili e 11 persone sono state ferite, 6 agenti e 5 manifestanti, nessuno in maniera grave. La manifestazione, in gran parte condotta in maniera pacifica, era stata convocata dal sindaco di Bologna Matteo Lepore, del Partito Democratico. 🔗 Leggi su Ilpost.it

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