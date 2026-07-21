A Milano, questa sera, si svolgerà un presidio davanti alla Prefettura organizzato da centri sociali e gruppi antagonisti. La manifestazione chiede “verità e giustizia” per Fakir Abderrahim, 42enne marocchino deceduto domenica 19 luglio durante un intervento della polizia nel quartiere Pilastro di Bologna. La protesta segue il caso sollevato dall’accaduto e si svolge in concomitanza con altre iniziative simili in diverse città italiane.

Milano, 21 luglio 2026 – Scenderanno in piazza anche a Milano, questa sera, i centri sociali e le realtà antagoniste per chiedere “verità e giustizia” per Fakir Abderrahim, il 42enne marocchino morto domenica 19 luglio durante un intervento della polizia al quartiere Pilastro di Bologna. Il presidio. Il presidio “contro repressione, razzismo padronale e amici di Stato” è fissato alle 18 davanti alla Prefettura di Milano, in corso Monforte, come si legge nella locandina che rimbalza sulle pagine social dei centri sociali. Fakir è “una vittima dello Stato” ed è stato “ucciso dal razzismo di Stato” si legge nei post. Le vicende milanesi. La... 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

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© Ilgiorno.it - Caso Fakir, manifestazione a Milano: presidio davanti alla Prefettura. “Verità e giustizia”

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