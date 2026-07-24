Oggi si sono celebrate le nozze di Gigio Donnarumma, portiere del Manchester City, e Alessia Elefante. Tra gli invitati figurano Maldini e Guardiola. L'evento è principalmente una festa privata, ma si ritiene che potrebbe essere utilizzato anche per discutere della selezione del nuovo commissario tecnico della nazionale. Al momento, non ci sono conferme ufficiali su eventuali incontri o trattative legate alla questione tecnica.

La priorità è sicuramente la festa di Gigio Donnarumma – portiere del Manchester City – e di Alessia Elefante. Ma il matrimonio del numero uno e capitano della nazionale potrebbe essere un’occasione per accelerare i dialoghi per la scelta del nuovo commissario tecnico. Il motivo? Nonostante la lista degli invitati sia segretissima, alle nozze di Donnarumma dovrebbero esserci anche Paolo Maldini – che Gigio ha conosciuto nei suoi anni al Milan – e Pep Guardiola, suo allenatore al Manchester City fino a un paio di mesi fa. I due si sposano in Puglia, dove Donnarumma è arrivato già ieri, e la cerimonia religiosa è prevista per le 16:30 nella Chiesa Madre di Locorotondo, mentre il ricevimento sarà nell’esclusiva e bellissima sala Pettolecchia a Fasano. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Oggi Donnarumma si sposa: dalle nozze alle trame per il nuovo ct, tra gli invitati anche Maldini e Guardiola

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