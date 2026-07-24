Il portiere italiano Donnarumma si sposa con la sua compagna Alessia. L'evento si svolgerà oggi e sono attesi numerosi ospiti, tra cui giocatori di alto livello come Haaland e membri dei vertici federali. Tra le presenze possibili, non è prevista la partecipazione dell’ex allenatore con cui Donnarumma ha lavorato recentemente, anche se era stato invitato. La cerimonia avrà luogo in un contesto privato e riservato.

Mentre Maldini e Leonardo sposano la Figc, oggi il capitano dell’Italia Gigio Donnarumma (foto) farà lo stesso con la sua Alessia. Non dovrebbe esserci, anche se era stato invitato, Pep Guardiola che ha allenato Donnarumma l’anno scorso al Manchester City. Il matrimonio è previsto per oggi in Puglia nella valle d’Itria, dove Donnarumma sposerà Alessia Elefante, con cerimonia religiosa alle 16.30 nella chiesa di San Giorgio Martire a Locorotondo. Dopo il fatidico sì, i coniugi Donnarumma e il piccolo Leo, nato due anni fa, si sposteranno a Fasano dove il ricevimento sarà ospitato dalla Residenza Pettolecchia. Ovviamente l’evento sarà blindato... 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Donnarumma si sposa con Alessia, attesi big come Haaland e pure i vertici federali. Tutti invitati alle nozze di Gigio

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