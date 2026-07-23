Chi sono gli invitati al matrimonio di Gigio Donnarumma | possibile incontro tra Maldini e Guardiola

Tra gli invitati al matrimonio di Gigio Donnarumma e Alessia Elefante ci sono compagni di squadra in nazionale. Si parla anche di un possibile incontro tra Maldini e Guardiola, entrambi invitati. La cerimonia ha attirato attenzione per la presenza di diverse figure del mondo del calcio. Non sono stati forniti dettagli sui partecipanti o sulla data dell’evento.

Gli invitati al matrimonio di Gigio Donnarumma e Alessia Elefante. Dai compagni di squadra in nazionale all'ipotesi Guardiola e Maldini. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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