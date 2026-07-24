Il 24 luglio si celebra San Charbel Makhlouf, noto come taumaturgo che compie miracoli in tutto il mondo. La giornata è dedicata a preghiere e prodigi attribuiti alla sua intercessione, che portano guarigioni e speranza ai fedeli. La figura dell’eremita maronita è ricordata per i miracoli e il continuo sostegno spirituale che riceve ancora oggi da coloro che si rivolgono a lui in preghiera.

Prodigi e preghiera all’umile eremita maronita San Charbel Makhlouf, la cui intercessione continua a donare guarigioni e speranza ai fedeli di tutto il mondo. San Charbel MakhlufSan Charbel Makhluf, come ricorda il Martirologio Romano, è stato un sacerdote dell’Ordine Libanese Maronita. Dalla vita cenobitica si ritirò in un eremo alla ricerca di una più alta perfezione aiutato dalla solitudine e da uno stile austero. Nasce con il nome di Youssef Antoun Makhlouf nel 1828 nel villaggio di Beqaa Kafra, in Libano. È il quinto figlio di una famiglia contadina e all’età di 3 anni rimane orfano del padre. La madre due anni doposi risposa con uomo pio e devoto,che secondo l’uso orientale viene ordinato prima diacono e poi sacerdote. 🔗 Leggi su Lalucedimaria.it

© Lalucedimaria.it - Oggi 24 luglio, San Charbel Makhlouf: il taumaturgo che compie miracoli in tutto il mondo

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