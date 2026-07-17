Un bambino è stato miracolosamente guarito dopo aver ricevuto l’intercessione di San Charbel, noto come il “Padre Pio del Libano”. La guarigione ha lasciato i medici senza spiegazioni e ha suscitato grande emozione. La notizia ha fatto il giro del mondo, rappresentando un segno di speranza per molti credenti. San Charbel è venerato come santo in Libano e il suo intervento è stato considerato un miracolo.

Bimbo guarito miracolosamente per intercessione di San Charbel: un prodigio che lascia i medici senza parole. Il segno di speranza del “Padre Pio d’Oriente”. Noto come il “Padre Pio libanese”, San Charbel è un santo la cui venerazione è ampiamente diffusa in tutto il mondo. Sono numerose le testimonianze di miracoli ed eventi prodigiosi che hanno come protagonista questo monaco eremita e sacerdote maronita che ha trascorso tutta la sua vita in Libano. Tra le tante storie c’è quella di William Sabat, un bambino undicenne che guarito miracolosamente a seguito della preghiera al santo taumaturgo. La storia è avvenuta qualche anno fa e ha come contesto la città di Gerusalemme e il quartiere cristiano dove il piccolo abitava. 🔗 Leggi su Lalucedimaria.it

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© Lalucedimaria.it - Miracolo commuove il mondo: bimbo guarito grazie a San Charbel, il “Padre Pio del Libano”

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