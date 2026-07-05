Otto comuni dell’Unione dei Comuni Empolese Valdelsa sono inseriti nella classifica dei “Comuni Ricicloni” della Toscana e del Centro Italia, secondo Legambiente. Tra questi, alcuni si trovano a Montelupo, Capraia e Limite. La lista annuale valuta le performance nella raccolta differenziata. La classifica si basa sui dati raccolti in tutto il territorio, evidenziando le realtà con le migliori percentuali di riciclo.

EMPOLESE VALDELSA Ci sono anche otto realtà comunali dell’Unione dei Comuni Empolese Valdelsa nella classifica dei “Comuni Ricicloni“ della Toscane e del Centro Italia stilata da Legambiente come ogni anno. Una graduatoria che si basa sui riscontri del 2025 e premia i Comuni con le più alte percentuali di raccolta differenziata, che si distinguono cioè nelle buone pratiche dei rifiuti, iniziando dai conferimenti da parte dei residenti. Positivi i numeri che arrivano dalle realtà dell’Unione dicevamo, iniziando da Capraia e Limite e Montelupo Fiorentino che fanno registrare entrambe una percentuale di differenziazione degli scarti pari all’86,9%. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Raccolta differenziata. Montelupo, Capraia e Limite tra i comuni più ’ricicloni’

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Raccolta differenziata, i servizi garantiti per le feste nei Comuni serviti da DustyIn vista delle festività di sabato 25 aprile e venerdì 1 maggio, le amministrazioni comunali che collaborano con il gestore Dusty hanno deciso di...

Più ’Comuni Ricicloni’. In Toscana spiccano. Monsummano Terme e Serravalle PistoieseIn Toscana, la Valdinievole si conferma come area con più Comuni Ricicloni, con 11 comuni inclusi nel rapporto di Legambiente.

Temi più discussi: Raccolta differenziata. Montelupo, Capraia e Limite tra i comuni più ’ricicloni’; Montelupo e Capraia e Limite in vetta ai Comuni ricicloni; Rifiuti abbandonati e raccolta fatta scorrettamente: scattano le multe.

Raccolta differenziata. Montelupo, Capraia e Limite tra i comuni più ’ricicloni’Anche Gambassi Terme, Cerreto Guidi, Montespertoli, Vinci, Fucecchio e Certaldo hanno fatto registrare ottimi dati nella graduatoria della Toscana e del Centro Italia. lanazione.it

Montelupo Fiorentino premiato da Legambiente per la raccolta differenziataIl territorio dell’Unione dei comuni, dove in tema di raccolta differenziata siamo stati dei pionieri a livello toscano, anche quest’anno chiude con risultati da primato nel rapporto annuale stilato ... lanazione.it