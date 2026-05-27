Apre al traffico il nuovo ponte sull' Arno l' annuncio della sindaca Funaro
Il nuovo ponte sull'Arno sarà aperto al traffico sabato 30 maggio. Nella stessa giornata si terrà il primo passaggio ufficiale e la scopertura delle targhe dedicate alle sorelle Nencioni. La sindaca ha annunciato l'apertura al pubblico e l'intitolazione del ponte alle due figure commemorative. La data stabilita prevede anche un evento di inaugurazione con eventuali cerimonie ufficiali. La struttura sarà accessibile per la viabilità ordinaria a partire da quel giorno.
“Il ponte aprirà alla viabilità sabato”, 30 maggio, e lo stesso giorno “faremo il primo passaggio ufficiale e la scopertura delle targhe, con l'intitolazione alle sorelle Nencioni”.Lo ha detto la sindaca di Firenze Sara Funaro, questa mattina, a margine di un evento stampa, in merito al nuovo. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it
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