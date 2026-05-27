Apre al traffico il nuovo ponte sull' Arno l' annuncio della sindaca Funaro

Da firenzetoday.it 27 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Il nuovo ponte sull'Arno sarà aperto al traffico sabato 30 maggio. Nella stessa giornata si terrà il primo passaggio ufficiale e la scopertura delle targhe dedicate alle sorelle Nencioni. La sindaca ha annunciato l'apertura al pubblico e l'intitolazione del ponte alle due figure commemorative. La data stabilita prevede anche un evento di inaugurazione con eventuali cerimonie ufficiali. La struttura sarà accessibile per la viabilità ordinaria a partire da quel giorno.

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“Il ponte aprirà alla viabilità sabato”, 30 maggio, e lo stesso giorno “faremo il primo passaggio ufficiale e la scopertura delle targhe, con l'intitolazione alle sorelle Nencioni”.Lo ha detto la sindaca di Firenze Sara Funaro, questa mattina, a margine di un evento stampa, in merito al nuovo. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it

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