Nuovo incendio a Ponte Galeria le fiamme raggiungono le case | residenti evacuati

Oggi a Ponte Galeria un incendio si è riacceso, coinvolgendo le case vicine. Le fiamme, alimentate dal vento, sono partite da alcuni focolai rimasti attivi dopo i roghi di ieri e si sono estese lungo la via della Muratella. La strada è stata chiusa e alcuni residenti sono stati evacuati per motivi di sicurezza. Le operazioni di spegnimento sono in corso.

Roma 24 luglio 2026 – Un nuovo fronte di incendio, dopo i roghi di ieri, sta interessando l’area di Ponte Galeria. Complice il vento, intorno all’ora di pranzio alcuni focolai rimasti accesi da ieri si sono riattivati coinvolgendo l’area lungo la via della Muratella, che è stata chiusa creando disagi per i residenti e per la circolazione. Le fiamme hanno coinvolto un versante diverso rispetto a quello colpito nelle scorse ore e le operazioni di spegnimento sono ancora in corso. A fare il punto con l’Adnkronos è il presidente del Municipio XI di Roma, Gianluca Lanzi: “Il nuovo incendio si è sviluppato tra le 13 e le 14 di oggi tra via Aurano e via Giovanni Antonio Lecchi, a Ponte Malnome – riferisce – Le fiamme si sono spinte oltre la ferrovia e si è resa necessaria la chiusura di via della Muratella”. 🔗 Leggi su Ilfaroonline.it

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