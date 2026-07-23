Vasto incendio con esplosioni in un impianto industriale nella Valle Galeria | fiamme minacciano case e stalle

Un incendio di vaste proporzioni con esplosioni si è sviluppato in un impianto industriale nella Valle Galeria, a Roma. I vigili del fuoco stanno intervenendo per domare le fiamme, che minacciano abitazioni e stalle nelle vicinanze. Sono state evacuate residenti e animali per motivi di sicurezza. L’incendio coinvolge l’impianto Eurobeton e le operazioni di spegnimento sono in corso.

I vigili del fuoco sono al lavoro nella Valle Galeria a Roma per un vasto incendio con esplosioni nell'impianto industriale Eurobeton. Le fiamme minacciano case e stalle, residenti e animali sono stati evacuati. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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Series of fires in Iran's industrial sites: A provocation or incident

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