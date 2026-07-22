Un incendio in Sicilia ha raggiunto le case a Santo Stefano Quisquina, nell’agrigentino, spinto dal vento di scirocco. Oltre cento persone sono state evacuate dalle proprie abitazioni a causa delle fiamme che si sono avvicinate alle abitazioni. La situazione viene descritta come critica dalle autorità locali. I vigili del fuoco stanno intervenendo per contenere le fiamme e mettere in sicurezza le zone interessate. Nessuna informazione su eventuali feriti o danni materiali.

Il vento di scirocco ha spinto le fiamme fino alle porte delle abitazioni, costringendo oltre cento persone ad abbandonare le proprie case. È drammatica la situazione a Santo Stefano Quisquina, nell’agrigentino, in Sicilia. Un comune circondato dai boschi, dove un incendio di vaste proporzioni ha raggiunto il centro abitato e minaccia alcuni punti particolarmente sensibili, tra cui un deposito di ossigeno, una clinica, un distributore di carburante e una fabbrica di fuochi d’artificio. Le fiamme ovunque. L’evacuazione delle contrade Canfuto e Bosco Kadera è cominciata all’alba. Intorno alle 5 il sindaco Francesco Cacciatore ha invitato i residenti, attraverso un messaggio pubblicato su Facebook, ad allontanarsi immediatamente. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - Sicilia in fiamme, l’incendio raggiunge le case: centinaia i cittadini evacuati. «La situazione è drammatica»

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