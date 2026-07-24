Nuovo ct Italia adesso è ufficiale | la notizia su Guardiola

La Federcalcio ha offerto il ruolo di allenatore della nazionale a Pep Guardiola, che ha rifiutato l’incarico. La decisione di Guardiola è stata comunicata ufficialmente, lasciando i vertici senza un nuovo allenatore. La situazione si è evoluta dopo che l’ex tecnico di club europei ha declinato l’offerta, senza ulteriori dettagli sulle motivazioni del rifiuto.

La vicenda legata al futuro della panchina della Nazionale italiana si arricchisce di dettagli cruciali dopo il netto rifiuto opposto da Pep Guardiola alla proposta presentata dai vertici della Federcalcio. Il tentativo di portare il tecnico catalano alla guida degli Azzurri rappresentava una mossa strategica di portata storica, ideata per rifondare integralmente il movimento calcistico italiano attraverso una figura di carisma eccezionale e visione tattica innovativa. Nonostante la portata suggestiva del progetto, le trattative condotte dai dirigenti si sono scontrate con la ferma volontà dell’allenatore di rispettare i propri programmi personali. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

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