Durante l’assemblea di Lega Serie A a Milano non è stato annunciato il nuovo commissario tecnico della nazionale italiana. La scelta rimane aperta e non ci sono stati comunicati ufficiali. Le discussioni nell’incontro hanno evidenziato alcune condizioni che complicano il processo di nomina. Al momento, non si conoscono i dettagli delle decisioni prese o eventuali nomi candidati, incluso quello di Guardiola, che era stato ipotizzato in passato.

La scelta del nuovo ct dell’Italia resta aperta e, al momento, non ha ancora prodotto l’annuncio atteso. L’incontro dell’assemblea di Lega Serie A, svoltosi a Milano, ha fatto emergere una serie di condizioni che rendono più complesso il percorso verso la nomina del prossimo commissario tecnico della Nazionale. Al tavolo con i presidenti dei club erano presenti il presidente federale Giovanni Malagò, il direttore tecnico Paolo Maldini e l’advisor Leonardo. Secondo quanto riportato, il confronto è servito a fare il punto sui candidati e sulle diverse posizioni interne, senza però arrivare alla fumata bianca. La decisione sul nuovo allenatore dell’Italia sarebbe dunque stata rinviata oltre il fine settimana. 🔗 Leggi su Tvzap.it

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© Tvzap.it - Nuovo ct Italia, l’annuncio su Guardiola è appena arrivato

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