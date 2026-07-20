Nuovo ct Italia l’annuncio su Guardiola è appena arrivato | clamoroso!

È stato annunciato il nuovo commissario tecnico della nazionale italiana, con un comunicato ufficiale che ha confermato l'ingaggio di un allenatore proveniente da una squadra di club di alto livello. La decisione segue settimane di trattative e speculazioni, e arriva in un periodo di grande fermento nel calcio estivo, caratterizzato da numerosi cambi di allenatori e trattative di mercato.

Il panorama calcistico estivo si trova ad affrontare una fase di profondo stravolgimento e fermento, dominata da trattative di mercato infuocate, grandi avvicendamenti sulle panchine e gli strascichi delle competizioni internazionali. Al centro di questo scenario si colloca senza dubbio il Napoli, immerso nel lavoro del ritiro di Dimaro e guidato dalla nuova gestione tecnica di Massimiliano Allegri, chiamato a resettare l’ambiente dopo l’addio di Antonio Conte. Le dinamiche che coinvolgono la societa azzurra si intrecciano con grandi manovre per la panchina della Nazionale italiana, clamorosi sviluppi sui mercati internazionali e retroscena sui protagonisti piu discussi del momento. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

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Bombazo en Italia: la operación con Guardiola que ilusiona al país I MARCA

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