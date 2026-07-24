Nuovo colpo tra i pali per l’Aquila Montevarchi Dal Sansepolcro arriva il giovane portiere Ermini

Da sport.quotidiano.net 24 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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L’Aquila Montevarchi ha annunciato l’ingaggio di Jacopo Ermini, portiere nato nel 2005. Il giocatore arriva dal Sansepolcro e rafforza il reparto tra i pali. La società ha depositato ufficialmente l’accordo con il giovane portiere, che si prepara a entrare nel roster per la prossima stagione. La notizia è stata comunicata senza dettagli aggiuntivi sul contratto o le modalità dell’accordo.

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L’Aquila Montevarchi continua a muoversi sul mercato in vista della prossima stagione e ufficializza l’arrivo del giovane portiere Jacopo Ermini. La società rossoblù ha infatti comunicato di aver depositato l’accordo con l’estremo difensore classe 2005, che va così a rinforzare il reparto dei portieri. Cresciuto calcisticamente nella scuola dell’OlmoPonte, Ermini ha successivamente compiuto tutto il percorso di formazione nel settore giovanile dell’Arezzo. Con la maglia amaranto il giovane portiere ha avuto modo di mettersi in evidenza fino a raggiungere la prima squadra, entrando a far parte della rosa impegnata nel campionato di Serie C sotto la guida di mister Paolo Indiani. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

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