A 70 anni, Ángel Mateos González è diventato il portiere più anziano a giocare in una partita ufficiale in Spagna. La sua presenza in campo ha stabilito un nuovo record nel calcio nazionale. La partita si è svolta in un campionato ufficiale, segnando un risultato storico per il calcio spagnolo. Questa partecipazione ha attirato attenzione sulla sua lunga carriera e sulla sua longevità nel sport.

A 70 anni il portiere Ángel Mateos González è diventato il più anziano a giocare una partita in un campionato ufficiale del Paese iberico. Domenica 3 maggio ha difeso i pali del Colunga, club asturiano di quinta divisione, nella sfida contro il Praviano. González è sceso in campo da titolare e ha disputato i primi 20 minuti, uscendo tra gli applausi dei tifosi dopo una parata e un gol subito.In un'intervista al giornale spagnolo El Comercio ha sottolineato come il calcio sia notevolmente cambiato rispetto a cinquant'anni fa: "Quando ho iniziato era uno sport diverso. I palloni, i campi. Avevo un secchio vicino alla porta per poter togliere l'acqua e il fango dal campo, cosa che a quei tempi accadeva quasi ogni volta che pioveva". 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

© Tgcom24.mediaset.it - Spagna, il portiere dei record: Angel tra i pali a 70 anni

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Temi più discussi: Iker Casillas, portiere e capitano della grande Spagna; Spagna, il Cartagena trova il sostituto di Chemi fino a giugno: il brasiliano Adriano José Fanti; Mondiale 2026, nella Spagna nessun giocatore del Real Madrid: è la prima volta nella storia delle Furie Rosse; Spagna, la top 11 degli esclusi dal Mondiale è spaventosa.

L' @Atleti Madrid pensa a #Meret. Sei club sul portiere del @SSCNapoli Il futuro di Alex Meret sembra essere sempre più lontano da Napoli. Secondo le ultime indiscrezioni della stampa sportiva, l'addio del portiere friulano al club azzurro è un'ipotesi decisa x.com

Spagna, De la Fuente non scioglie il rebus portiere: Anche Raya è un’opzioneA pochi giorni dall’inizio del Mondiale 2026, in casa Spagna resta ancora aperta una delle questioni più delicate: chi difenderà la porta della Roja? Luis de la Fuente, dopo aver annunciato i ... tuttomercatoweb.com

Presentiamo il tuo vincitore dei Guanti d'Oro 23/24, 24/25 e 25/26. David Raya reddit

Spagna, la lista dei convocati per i Mondiali: c'è Lamine Yamal, convocato Grimaldo. Restano a casa Fermin Lopez, Carvajal e HuijsenNon ci sono grandi sorprese nelle scelte del ct de la Fuente ... msn.com