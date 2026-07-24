L’Unione Europea ha approvato nuove sanzioni contro la Russia, includendo restrizioni sui visti, limitazioni alle attività bancarie e misure contro la flotta ombra. Le misure sono state adottate in risposta a recenti sviluppi e sono destinate a intensificare le pressioni economiche sul paese. Le restrizioni sui visti riguardano specifici gruppi e individui, mentre le sanzioni bancarie mirano a bloccare transazioni e accesso ai mercati finanziari. La flotta ombra sarà soggetta a controlli più severi.

Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno. Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana. Ponte Palaiopyrgos in Grecia crollato, il video delle auto che ci passano lo stesso: "Dovremmo fare il giro?" © Italiaonline S. 🔗 Leggi su Virgilio.it

Segui gli aggiornamenti su Russia.

© Virgilio.it - Nuovo colpo dell'Ue alla Russia, arrivano le sanzioni su visti, banche e flotta ombra

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

NUOVA MAPPA della guerra con la Russia! Ucraina DISTRUGGE i soldati di Putin. DURI SCONTRI!

Notizie e thread social correlati

Sanzioni alla Russia, l’Ue trova l’accordo sul 21esimo pacchetto: nel mirino banche, criptovalute e la flotta ombra di PutinL’Unione europea ha raggiunto un accordo sul 21esimo pacchetto di sanzioni contro la Russia.

Russia-Ucraina, guerra nel Mar Nero: Kiev colpisce la “flotta ombra” russa, raid di Mosca su OdessaL'Ucraina ha dichiarato di aver colpito le imbarcazioni russe utilizzate per aggirare le sanzioni nel Mar Nero e nel Mar d’Azov.

Temi più discussi: L’Ue assesta un nuovo colpo alla Russia su GNL e petrolio. Tutte le novità del 21° pacchetto di sanzioni; La Grecia blocca le nuove sanzioni dell'Ue contro la Russia e chiede esenzione da divieto GNL russo; Petrolio e gas Ue, colpo grosso di Eni; Maximulta Ue da 890 milioni a Google, nel mirino Search e Play Store.

Multa a Google: l'UE si prepara a possibili ritorsioni commerciali degli USADopo la sanzione da 890 milioni di euro inflitta a Google, l'UE teme contromisure da Washington. L'eurodeputato Bernd Lange avverte sul rischio di nuove ritorsioni e critica i dazi USA, definendo fol ... msn.com

>>>ANSA/Maxi multa Ue da 890 milioni a Google, nel mirino Search e Play StoreBruxelles non arretra davanti alle pressioni di Washington e infligge un nuovo colpo ai colossi della Silicon Valley. (ANSA) ... ansa.it

Con il nuovo dazio doganale, come potremo accedere ai prodotti di bellezza asiatici nell'UE a partire da luglio?! reddit