L’Unione europea ha raggiunto un accordo sul 21esimo pacchetto di sanzioni contro la Russia. La decisione riguarda banche, criptovalute e la flotta ombra di navi di proprietà russa. La proposta iniziale della Commissione europea è stata modificata per tenere conto degli interessi nazionali degli stati membri, prima di essere approvata definitivamente.

Alla fine l ’accordo è arrivato, ma soltanto dopo che la proposta iniziale della Commissione europea è stata riscritta alla luce degli interessi nazionali. Gli ambasciatori dei Ventisette hanno raggiunto questa mattina, nel Coreper — il comitato degli ambasciatori degli Stati membri presso l’Ue—, l’intesa politica sul ventunesimo pacchetto di sanzioni contro la Russia. Il testo sarà ora formalizzato attraverso una procedura scritta. Il punto economicamente più rilevante riguarda il petrolio. L’Unione congelerà per dodici mesi l’attuale tetto di 44,10 dollari al barile applicato al greggio russo, sospendendo il meccanismo automatico che, a causa dell’aumento delle quotazioni internazionali, avrebbe potuto innalzarlo. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

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© Secoloditalia.it - Sanzioni alla Russia, l’Ue trova l’accordo sul 21esimo pacchetto: nel mirino banche, criptovalute e la flotta ombra di Putin

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