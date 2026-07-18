Russia-Ucraina guerra nel Mar Nero | Kiev colpisce la flotta ombra russa raid di Mosca su Odessa

Notizia in breve

L'Ucraina ha dichiarato di aver colpito le imbarcazioni russe utilizzate per aggirare le sanzioni nel Mar Nero e nel Mar d’Azov. Nel frattempo, un missile russo ha colpito una nave mercantile nel porto di Odessa, provocando l’evacuazione di 17 marinai filippini. Non sono stati forniti dettagli su eventuali danni o perdite materiali.