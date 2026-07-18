Russia-Ucraina guerra nel Mar Nero | Kiev colpisce la flotta ombra russa raid di Mosca su Odessa
L'Ucraina ha dichiarato di aver colpito le imbarcazioni russe utilizzate per aggirare le sanzioni nel Mar Nero e nel Mar d’Azov. Nel frattempo, un missile russo ha colpito una nave mercantile nel porto di Odessa, provocando l’evacuazione di 17 marinai filippini. Non sono stati forniti dettagli su eventuali danni o perdite materiali.
L'Ucraina rivendica un'operazione contro le imbarcazioni utilizzate dalla Russia per aggirare le sanzioni. Intanto un missile russo centra una nave mercantile nel porto di Odessa: evacuati 17 marinai filippini L’Ucrainarivendica un nuovo attacco contro la cosiddetta“flotta ombra”della Russia nel Mar Nero e nel Mar d’Azov. Secondo quanto riferito dal comandante delle Forze per i sistemi senza pilota delle Forze armate ucraine,Robert “Magyar” Brovdi, nella notte i droni di Kiev hanno colpito13 imbarcazioniimpiegate dalla Russia. Tra i mezzi danneggiati figuranootto navi da carico secco,una petroliera,una nave gasiera,un rimorchiatoreedue gru galleggianti. 🔗 Leggi su Ildifforme.it
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