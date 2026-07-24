Gli Stati Uniti hanno condotto nuovi raid in Iran, causando quattro morti e cinque feriti in un attacco a Ahvaz. Secondo il New York Times, Teheran avrebbe minacciato di colpire Tel Aviv qualora l’amministrazione statunitense decidesse di attuare ulteriori azioni militari. Il ministro degli Esteri iraniano ha affermato che qualsiasi paese che fornirà assistenza agli Stati Uniti in operazioni contro l’Iran sarà ritenuto responsabile. La dichiarazione è stata fatta durante un incontro in Kirghizistan.

L’Iran riterra’ responsabile qualsiasi Paese che fornisca assistenza agli Stati Uniti in eventuali attacchi contro la Repubblica islamica. Lo ha dichiarato il ministro degli Esteri Abbas Araghchi nel corso di un incontro in Kirghizistan. “Qualsiasi partecipazione, cooperazione o assistenza nel compimento di un’aggressione contro l’Iran comportera’ una responsabilita’ internazionale per le parti coinvolte”, ha affermato Araqchi. Il capo della diplomazia iraniana ha aggiunto che Teheran “si riserva il diritto di adottare tutte le misure necessarie nell’ambito della legittima difesa”. Il ministro degli Esteri iraniano, Abbas Araqchi, ha... 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

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© Ilfattoquotidiano.it - Nuovi raid Usa in Iran: “4 morti e 5 feriti per attacchi su Ahvaz”. Nyt: “Teheran pronta a colpire Tel Aviv se Trump darà seguito alle minacce”

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I ribelli Houthi sostenuti dall'Iran dello Yemen hanno lanciato missili e droni contro l'Aeroporto Internazionale di Abha in Arabia Saudita, affermando che l'attacco era una rappresaglia per i raid aerei sull'Aeroporto Internazionale di Sanaa, che hanno attribuito reddit