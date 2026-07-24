Iran la guerra in diretta | altra notte di attacchi Usa Nyt | Teheran pronto a colpire Tel Aviv se Trump darà seguito a minacce
Le ultime news dalla guerra Iran-USA in tempo reale: la minaccia del presidente Usa Trump di risarcire i danni alle navi con beni iraniani rappresenta un "precedente incendiario”, scrive su X il ministro degli Esteri iraniano Abbas Araghchi. 🔗 Leggi su Fanpage.it
Segui gli aggiornamenti su Iran.
Guerra Iran, la diretta: colpita con un drone l'ambasciata Usa a Baghdad. Trump: «Teheran sconfitta»
Notizie e thread social correlati
Leggi anche: Iran, la guerra in diretta: nuovi attacchi degli Usa nella notte, Teheran minaccia: “Se colpite infrastrutture, non passerà una goccia di petrolio dallo Stretto di Hormuz”
Iran, Teheran al Bahrein dopo gli attacchi Usa: “Pronti a colpire con maggiore forza se ci provocate” – La direttaUn consigliere della Guida Suprema dell’Iran ha dichiarato che Teheran è pronta a rispondere con maggiore forza se il Bahrein dovesse provocare.
Temi più discussi: L'Iran vuole l'estensione del conflitto e infiamma già la regione. Israele si prepara ai raid; Nuova ondata di bombardamenti, il petrolio tocca i 100 dollari; Giordania sotto attacco mentre crolla il mito della neutralità; Iran, il nuovo obiettivo di Trump può scatenare 'guerra totale': lo scenario.
Israele non ce la fa più, no alla guerra Il boccino resta nella mani dell'Iran che bombarda tutti tranne Tel Aviv... Il commento sulla guerra nel Golfo Persico di @PicassoAntonio x.com
Perché la guerra a Gaza non è ancora finita? reddit
Iran, la guerra in diretta: altra notte di attacchi Usa, Nyt: Teheran pronto a colpire Tel Aviv se Trump darà seguito a minacceLe ultime news dalla guerra Iran-USA in tempo reale: la minaccia del presidente Usa Trump di risarcire i danni alle navi con beni iraniani rappresenta ... fanpage.it
Guerra ultime notizie. Nyt, Iran pronto a colpire Tel Aviv se Trump darà seguito a minacceIn caso di attacco Usa, la Repubblica Islamica chiederà al gruppo ribelle Houthi in Yemen di imporre un blocco marittimo sullo stretto di Bab el-Mandab ... ilsole24ore.com