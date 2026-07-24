Iran la guerra in diretta | altra notte di attacchi Usa Nyt | Teheran pronto a colpire Tel Aviv se Trump darà seguito a minacce

Da fanpage.it 24 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Le ultime news dalla guerra Iran-USA in tempo reale: la minaccia del presidente Usa Trump di risarcire i danni alle navi con beni iraniani rappresenta un "precedente incendiario”, scrive su X il ministro degli Esteri iraniano Abbas Araghchi. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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