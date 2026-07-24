Nuovi dazi Usa di Trump sono legali? Quali sono i Paesi coinvolti? Quanto devono pagare? Domande e risposte

Gli Stati Uniti hanno imposto nuovi dazi tra il 10% e il 12,5% su merci provenienti da oltre 80 paesi, entrati in vigore oggi. La misura riguarda prodotti importati in diversi settori e mira a incrementare i ricavi doganali. Le autorità statunitensi hanno dichiarato che tali tariffe sono conformi alle normative commerciali internazionali. Non sono stati resi noti dettagli specifici sui paesi più colpiti o sulle cifre esatte che le aziende devono pagare.

Nuovi dazi su oltre 80 Paesi, dal 10 al 12,5%, in vigore da oggi. È l'ultimo tentativo di Donald Trump di imporre tariffe doganali a livello globale senza l'approvazione del Congresso, nonostante la sentenza della Corte Suprema di febbraio abbia stabilito che il presidente statunitense ha utilizzato illegalmente il suo potere esecutivo per attuare le sue politiche commerciali globali. Trump sostiene da tempo che gli Stati Uniti abbiano già pagato più del dovuto in termini di tariffe e che un aumento dei dazi sia necessario per incentivare la produzione manifatturiera e l'occupazione negli Stati Uniti. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

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Al via i nuovi dazi di Trump. Mercati nel caos

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Scattano oggi, 24 luglio, i nuovi dazi Usa compresi tra il 10% e il 12,5% a oltre 60 partner commerciali, nell'ambito di una nuova serie di tariffe che, nei piani dell'amministrazione Trump, puntano a contrastare il presunto lavoro forzato #ANSA x.com

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