La Corte di Commercio Internazionale ha stabilito che i dazi del 10% applicati a livello globale, introdotti durante il mandato di un ex presidente degli Stati Uniti, sono illegali. La decisione arriva in un momento di crescente tensione commerciale tra le parti coinvolte, e rappresenta un pronunciamento ufficiale sulla legittimità di queste tariffe. La sentenza potrebbe avere ripercussioni sulle future politiche commerciali adottate dal governo statunitense.

Roma, 8 maggio 2026 - La Corte di Commercio Internazionale ha dichiarato illegali i dazi globali del 10% imposti da Donald Trump, infliggendo un nuovo colpo al programma economico di punta del presidente. La Corte statunitense, secondo il Financial Times, ha stabilito che i dazi imposti ai sensi della Sezione 122 del Trade Act del 1974, sono "illegittimi". Il Tribunale Usa non ha sospeso le tariffe in generale, ma solo per le due società che hanno intentato causa. La sentenza rappresenta l'ennesima battuta d'arresto per la politica commerciale di Trump, dopo che la Corte Suprema degli Stati Uniti, all'inizio di quest'anno, aveva stabilito che il presidente non poteva imporre dazi doganali avvalendosi dei poteri economici di emergenza.🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Dazi, Corte Usa boccia le tariffe globali di Trump al 10%. “Sono illegali”

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