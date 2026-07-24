Gli Stati Uniti hanno annunciato l’introduzione di nuove tariffe che vanno dal 10% al 12,5% sulle importazioni di diversi Paesi, inclusa l’Unione europea. Le tariffe riguardano decine di nazioni e sono state decise senza specificare i settori interessati. La misura entra in vigore immediatamente e riguarda prodotti provenienti da più partner commerciali. La decisione segue recenti tensioni commerciali e si applica a varie categorie di beni.

ABBONATI A DAYITALIANEWS Washington introduce nuove tariffe sulle importazioni. Gli Stati Uniti hanno annunciato una nuova serie di dazi compresi tra il 10% e il 12,5% sulle importazioni provenienti da numerosi partner commerciali. Secondo la Casa Bianca, il provvedimento punta a colpire i Paesi che, a giudizio dell’amministrazione americana, non avrebbero adottato misure sufficienti per contrastare il lavoro forzato nelle catene di approvvigionamento. Le nuove tariffe entreranno in vigore alle 00:01 di venerdì sulla costa orientale degli Stati Uniti (le 6 del mattino in Italia ) e sostituiranno i dazi temporanei del 10% introdotti in precedenza per un periodo di 150 giorni dopo l’annullamento delle precedenti misure da parte della Corte Suprema. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com

© Dayitalianews.com - Nuovi dazi degli Stati Uniti: tariffe fino al 12,5% su decine di Paesi, coinvolta anche l’Unione europea

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PETROLIO, INFLAZIONE E NUOVI DAZI DI TRUMP: I MERCATI METTONO LA BCE ALLE STRETTE | GIANFRANCO FABI

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