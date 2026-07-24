Il Comune sta valutando un accordo di project financing per la gestione degli autovelox urbani. L'obiettivo è installare nuovi apparecchi nelle aree più a rischio, rispettando tutte le normative. La proposta prevede anche la collaborazione con un partner esterno per l’installazione e il mantenimento degli apparecchi. Attualmente, sono in fase di definizione le autorizzazioni necessarie per ampliare la rete di autovelox in alcune zone della città.

Un project financing per la gestione degli autovelox in città. Ma soprattutto un piano per collocare nuovi apparati con tutte le autorizzazioni di legge nelle zone più pericolose di Scandicci. Fino all’entrata in vigore del decreto del Mit dello scorso 12 luglio, l’unico strumento a norma su postazione fissa in città era in via di Vingone. Tutti gli altri erano stati spenti da tempo, in attesa di novità. Ma adesso non c’è più da indugiare: con una propria delibera, la giunta ha deciso di approfondire, avviando una fase di valutazione, la proposta di partenariato pubblico-privato presentata da una società che si occupa di trasformazione digitale e gestione dei servizi per la pubblica amministrazione, la Municipia di Trento. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Nuovi autovelox in città. Il Comune valuta partner per gestire gli apparecchi

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