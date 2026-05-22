Nuovi apparecchi e multe a pioggia La mappa aggiornata di autovelox e T-Red a Firenze

Da firenzetoday.it 22 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

A Firenze sono stati rafforzati i controlli sulla velocità con l’installazione di nuovi apparecchi e l’aumento delle sanzioni. La città ha aggiornato la mappa degli autovelox e dei T-Red, strumenti utilizzati per rilevare le infrazioni. In Italia, il totale dei sistemi di controllo della velocità supera i 3.700, tra autovelox, tutor e altri dispositivi simili. Questi mezzi vengono impiegati per monitorare e sanzionare chi supera i limiti stabiliti sulle strade.

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In Italia sono attivi oltre 3.700 sistemi di controllo della velocità tra autovelox, tutor e strumenti affini. La maggior parte è in mano a enti locali e questo, negli anni, ha reso difficile ricostruire una fotografia affidabile.A fine dicembre, la Toscana non era tra le regioni con più. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it

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