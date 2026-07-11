"Da una giungla di oltre 10.000 autovelox, spesso nascosti e a ripetizione, a 3.150 apparecchi regolari e conformi. Basta autovelox fantasma, che erano solo una tassa occulta per milioni di lavoratori e non avevano nulla a che fare con la sicurezza stradale. Dalle parole ai fatti", festeggia Matteo Salvini Dopo 34 anni, il decreto è stato pubblicato. E così, da domenica 12 lugliol’Italia degli autovelox avrà due velocità. Alle 00.01 senza cambi un solo limite, 2856 apparecchi potranno continuare a fare multe e 1204 andranno spenti, non perché siano divenuti incapaci di misurare a che velocità un’auto percorre il tratto di strada interessato, bensìperché non avranno più il titolo giuridico per trasformare una violazione in sanzione. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

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© Ildifforme.it - Autovelox, nuovo decreto spegne tre apparecchi su 10. Salvini: “Basta apparecchi fantasma”

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