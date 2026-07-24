1) Quali modifiche sull’imputabilità dei minorenni introduce il disegno di legge approvato dal Consiglio dei ministri?Il provvedimento approvato dal Consiglio dei ministri, che dovrà avere il via libera delle Camere prima di diventare legge, riguarda l’articolo 98 del Codice penale e introduce una presunzione relativa di capacità di intendere e di volere per chi, al momento del fatto, abbia compiuto quattordici anni e non ancora diciotto. Tale capacità, nello specifico, non deve più essere verificata caso per caso, ma si presume appunto fino a prova contraria, restando ferma la possibilità di escludere l’imputabilità quando risulti, sulla base degli elementi acquisiti durante il procedimento, che il minore ne fosse privo al momento della commissione del reato o del fatto. 🔗 Leggi su Roma.corriere.it

© Roma.corriere.it - Nuove regole sull'imputabilità dei minorenni: cosa cambierà per chi ha da 14 a 17 anni? Come funziona all’estero?

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Oggi il Governo ha approvato un disegno di legge che cambia le regole sullimputabilità dei minori

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