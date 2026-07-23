Nuova stretta anti-maranza cambiano le regole sull' imputabilità dei minori Meloni | Chi sbaglia ne risponda

Notizia in breve

Il governo ha approvato un nuovo decreto che modifica le norme sull'imputabilità dei minori, con l'obiettivo di rafforzare le sanzioni per i giovani coinvolti in reati. La misura prevede un inasprimento delle pene e una maggiore responsabilizzazione dei minori, in particolare in casi di reati gravi. La premier ha dichiarato che chi commette reato deve assumersi le proprie responsabilità. La legge entrerà in vigore a breve e sarà soggetta a successive applicazioni e approfondimenti.