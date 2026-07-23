Nuova stretta anti-maranza cambiano le regole sull' imputabilità dei minori Meloni | Chi sbaglia ne risponda
Il governo ha approvato un nuovo decreto che modifica le norme sull'imputabilità dei minori, con l'obiettivo di rafforzare le sanzioni per i giovani coinvolti in reati. La misura prevede un inasprimento delle pene e una maggiore responsabilizzazione dei minori, in particolare in casi di reati gravi. La premier ha dichiarato che chi commette reato deve assumersi le proprie responsabilità. La legge entrerà in vigore a breve e sarà soggetta a successive applicazioni e approfondimenti.
«Oggi il governo ha approvato un provvedimento che cambia le regole sull'imputabilità dei minori», una norma che «colpisce soprattutto chi crede di essere intoccabile, sfrutta i minori come manovalanza per i proprio affari ma serve anche a punire quei ragazzi che pensano di poter fare come vogliono perché sanno che tanto non accadrà loro nulla». Così la presidente del Consiglio Giorgia Meloni in un video pubblicato sui social mentre a Palazzo Chigi è in corso una conferenza stampa dei ministri dopo il Cdm. «Comincio da un principio che stiamo cercando di affermare in ogni ambito», spiega la premier: «Chi aggredisce, chi rapina chi... 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it
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