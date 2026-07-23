Il governo ha approvato un disegno di legge che modifica le norme sull'imputabilità dei minorenni. La presidente del Consiglio ha comunicato la decisione tramite un video sui social, affermando che chi commette un reato deve rispondere delle proprie azioni. Le opposizioni hanno commentato criticamente la misura, definendola una proposta negativa. La legge riguarda in particolare le condizioni e le responsabilità legali dei minorenni in relazione a eventuali reati.

Il governo ha varato un disegno di legge che cambia le regole sull'imputabilità dei minorenni. Ad annunciarlo, con un video sui social, è stata la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni. «Chi sbaglia deve rispondere delle proprie azioni. Anche quando è minorenne», ha detto la premier. «Comincio da un principio che noi stiamo cercando di affermare in ogni ambito: chi aggredisce, chi rapina, chi devasta deve pagare sempre. Anche se ha 15 o 16 anni. Per questo abbiamo agito e continuiamo ad agire: arresto per i minorenni sorpresi con un'arma, norme severe contro la diffusione dei coltelli, pene più dure per i danneggiamenti di gruppo. 🔗 Leggi su Roma.corriere.it

© Roma.corriere.it - Il governo approva il ddl «anti maranza»: cambiano le regole sull'imputabilità dei minorenni. Meloni: «Chi sbaglia risponde delle proprie azioni». Le opposizioni: «Vergogna»

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LA LEGGE ANTI MARANZA!

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