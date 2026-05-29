Nel 2025, circa 3.000 bus turistici hanno attraversato Viale Vittorio Emanuele verso Città Alta. I residenti segnalano rumore e disagi causati dal traffico intenso. L’amministrazione prevede divieti e l’introduzione di nuove linee Atb per limitare il passaggio dei mezzi. La questione resta al centro di un’interrogazione presentata in consiglio comunale.

L’INTERROGAZIONE. Nel 2025 i mezzi verso Città Alta sono stati circa 3mila. Tentorio: «Creano rumore e disagi». Berlanda: «Allo studio altre soluzioni». Fermare gli autobus «granturismo» diretti alla funicolare prima che arrivino in viale Vittorio Emanuele, paralizzando il traffico. È l’obiettivo di Palafrizzoni, che sta cercando di capire dove è possibile fermare i bus con un divieto di accesso, individuando un’area per il carico-scarico visitatori. Dai dati forniti dagli operatori del turismo nel 2025 sono stati intercettati 1.300 bus turistici, considerando però anche i gruppi che visitano la città in modo autonomo, i mezzi sarebbero tra i 2 e i 3mila. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it

© Ecodibergamo.it - Bergamo: i bus turistici soffocano Viale Vittorio Emanuele. «Presto divieti e nuove linee Atb»

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TERRORE A BERGAMO: 23ENNE MOLESTATA SUL BUS E POI INSEGUITA E PRESA A PUGNI DA SCONOSCIUTO

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