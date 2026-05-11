Tpl Latina riorganizza gli autobus | linee più rapide e collegamenti rafforzati

Durante una riunione della commissione Mobilità e Trasporti, si è discusso della riorganizzazione del servizio di trasporto pubblico locale nella città. Sono stati presentati nuovi schemi di linee più rapide e collegamenti rafforzati tra i principali quartieri. La modifica riguarda sia le rotte che gli orari di percorrenza, con l’obiettivo di migliorare la frequenza e la copertura del servizio. La nuova organizzazione entrerà in vigore nei prossimi mesi.

Latina, 11 maggio 2026 – Nel corso della commissione Mobilità e Trasporti, presieduta dalla consigliera Pina Cochi, è stata illustrata la proposta di revisione e riorganizzazione del Trasporto Pubblico Locale del Comune di Latina, inserita all’interno del Piano Urbano della Mobilità Sostenibile (PUMS). Presente l’assessore Gianluca Di Cocco che ha spiegato l’importanza di tale lavoro. “Si tratta di un passaggio importante per il futuro della mobilità cittadina e di un lavoro che punta a costruire un sistema di trasporto pubblico più moderno, efficiente, sostenibile e vicino alle esigenze reali dei cittadini. Sono stati illustrati gli....🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

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