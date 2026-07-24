Nuove banconote euro | Callas o il martin pescatore Leonardo o la cicogna? Come votare il nuovo design

La Banca centrale europea ha annunciato i dieci progetti finalisti per il nuovo design delle banconote in euro. Tra le proposte ci sono immagini di Callas, un martin pescatore, Leonardo e una cicogna. La scelta definitiva avverrà attraverso un voto, che coinvolgerà il pubblico. La sostituzione delle banconote attuali, in circolazione da oltre vent’anni, è prevista in modo graduale.

Bruxelles, 24 luglio 2026 – L'euro cambia volto. Dopo oltre vent'anni dall'introduzione della moneta unica, la Banca centrale europea ha presentato i dieci progetti finalisti per la nuova serie destinata a sostituire gradualmente quella attuale. Conclusa la fase del concorso e della selezione tecnica, il percorso entra ora nel passaggio decisivo; ma la scelta del design definitivo, questa volta, coinvolgerà anche i cittadini dell'area euro, chiamati a esprimere la propria preferenza attraverso una consultazione online aperta fino al 21 settembre. Si tratta della prima riprogettazione completa delle banconote introdotte nel 2002. Il... 🔗 Leggi su Quotidiano.net

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